Erdbeben : Syrien und Türkei: So können Sie für die Erdbebenopfer spenden

Trier Die Sorge um die Menschen in der Türkei und in Syrien ist groß. Ihre Lage verzweifelt. Wer helfen will, kann an folgende Organisationen spenden:

Das Jobcenter Trier freut sich über eine derart große Spendenbereitschaft, dass die Platz-Kapazitäten vor Ort erschöpft sind. Weitere Spenden werden am Freitag, 10. Februar, zwischen 7 und 14 Uhr vor der Messeparkhalle entgegengenommen. Dort wird ein LKW stehen, in dem die Hilfsgüter in die Türkei transportiert werden, Gesucht werden Winterkleidung, auch für Babys, Baby-Nahrung, Windeln, Decken, Schlafsäcke, Verbandsmaterial, Hygieneartikel, Handschuhe oder Taschenwärmer ... Mitarbeiter, deren Familien selbst betroffen sind, organisieren den Transport der Spenden in betroffene Gebiete, „sodass sie auch ankommen, wo sie gebraucht werden“.Die Triererin Güllü Temizsoy, die selbst Familie und Freunde im Erdbebengebiet hat, freut sich sehr über die große Spenden- und Hilfsbereitschaft der Bürger.

Wer Geld spenden möchte: Das Spendenkonto lautet: Jobcenter Trier Stadt, DE80 5855 0130 0001 1036 70

Spenden für Türkei und Syrien: Eifeler Organisationen MMS Humanitas und Eifellicht

Entsteht eine Krisensituation, helfen die Eifeler Organisationen MMS Humanitas und Eifellicht von hier aus in den betroffenen Gebieten. Das ist in der Ukraine so – und jetzt auch in der Türkei und Syrien.

Eifellicht teilt mit, dass aktuell vor allem Geldspenden wichtig seien, die zur Beschaffung und für den Transport von Hilfsgütern sowie zur Finanzierung von Hilfen in der Region benötigt werden. Wer an Eifellicht spenden möchte, kann das auf das Konto tun:

Eifellicht Spendenkonto

IBAN DE98 5865 1240 0000 0320 60

Kennwort: Erdbebenhilfen Türkei-Syrien (für Quittung Anschrift vermerken)

Für die Türkei und Syrien sammelt MMS Humanitas Hygieneartikel, Babynahrung, Feldbetten, medizinisches Ersthilfematerial, Zelte, Pflege- und Krankenhausbetten sowie Schlafsäcke und Isomatten. Sachspenden werden immer samstags von 9 bis 15 Uhr in der Industriestraße 18, Neustraßburg, sowie täglich von 9 bis 18 Uhr bei Jenny Schäfer, Naheweinstrasse 96, Guldental, entgegengenommen. Auch MMS Humanitas freut sich über Geldspenden an:

Spendenkonto MMS Humanitas

KSK Bitburg-Prüm

DE68 5865 0030 0008 0802 28, MALADE51BIT

Kennwort: „Erdbebenhilfe Türkei/Syrien“ (Für Spendenbescheinigung bitte die Adresse angeben)

Trierer Firma EBBAU sammelt in Konz-Könen spenden für die Türkei

Die Trierer Firma EBBAU hat bereits viel Erfahrung mit Hilfstransporten in die Ukraine gesammelt, denn für den Verein Humanitäre Hilfe Trier, hatte die Baufirma eine Lagerhalle in Konz-Könen bereitgestellt. Nun sammelt EBBAU, deren Geschäftsführer Emrah Bayindir selbst aus einer der betroffenen Städte in der Türkei stammt, dort auch Spenden für die Opfer des Erdbebens in der Türkei. „Diese werden von uns in die Betroffenen Gebiete transportiert. Da der Platz beschränkt ist, möchten wir uns auf die wichtigsten Güter konzentrieren – die für die kleinsten von uns“, sagt Bayindir und bittet daher auch wegen des rund 5000 Kilometer weiten Transportwegs darum, nur neuwertige Güter abzugeben.

Gesammelt wird: Warme Kleidung für Kinder (Neuware), Hygieneartikel (alles Nötige für Babys, Kleinkinder, Kinder wie Feuchttücher, Creme, …), Windeln (alle Größen), Babynahrung, Lebensmittel (ohne Schwein), Erste-Hilfe-Sets / Verbandskästen, Kinderwagen, Gehhilfen (für Senioren und Behinderte), Rollatoren, Rollstühle.

Entgegengenommen werden die Spenden im Lager in Konz (Am Maarbach 2), von wo aus sie versendet und dann verteilt werden. Öffnungszeiten 10 Uhr bis 19 Uhr. Spendenabgabe: 9. Februar bis 1. April.

Gesucht werden auch freiwillige Fahrer, Telefon: 0176/24838508.

Auch das Tatoo-Studio Ink District in Bitburg sucht genau solche Sachspenden. „Wir verteilen diese schnellstmöglich, dank einiger unserer Jungs/Mädels die in die Türkei reisen, um sich ein Bild zu verschaffen“, schreibt Ink District auf Facebook.

„Bündnis Entwicklung Hilft“ und „Aktion Deutschland Hilft“

„Bündnis Entwicklung Hilft“ und „Aktion Deutschland Hilft“ rufen mit folgendem Konto gemeinsam zu Spenden auf:

BEH und ADH

IBAN: DE53 200 400 600 200 400 600

BIC: COBADEFFXXX

Commerzbank

Stichwort: ARD/ Erdbeben Türkei und Syrien

www.spendenkonto-nothilfe.de

„Bündnis Entwicklung Hilft“ ist ein Zusammenschluss von Brot für die Welt, Christoffel-Blindenmission, DAHW, Kindernothilfe, medico international, Misereor, Plan International, terre des hommes und Welthungerhilfe. German Doctors und Oxfam sind assoziierte Mitglieder.

www.entwicklung-hilft.de