Nachspiel vor Gericht Türsteher soll Gast geschlagen haben: Darum gibt es einen weiteren Prozess nach Trierer Disco-Randale

Trier · Der Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes muss sich am Donnerstag vor dem Amtsgericht in Trier wegen Körperverletzung verantworten. Er soll am Tag der aufsehenerregenden Disco-Randale an einem Club in Trier-West einen Gast gewaltsam aus dem Laden geworfen haben. Hat er so den Gewaltexzess mit verursacht?

23.07.2024 , 06:15 Uhr

Hat ein Mitarbeiter dieser Disco in Trier-West einen Gast geschlagen? Darum geht es bei einem Prozess am Amtsgericht. Foto: TV/Harald Jansen