Stadtentwicklung : Trierer Stadtrat entscheidet über Tufa-Anbau

Trier Auf der Tagesordnung der kommenden Trierer Stadtratssitzung, die am Dienstag, 29. Juni, 17 Uhr, online stattfindet, stehen unter anderem drei Anträge der Fraktionen. Sie befassen sich mit der Verkehrs- und Sicherheitssituation im Umfeld von Max-Planck-Gymnasium, Auguste-Viktoria-Gymnasium und Grundschule am Dom (Grüne), einem integrierten Innenstadt-Konzept nach Corona (Linke) und Fahrradabstellanlagen an Schulen (FDP).