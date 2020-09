THEATER : Derbe Sprüche, scharfe Kostüme, viel Gefühl

Reeperbahn-Atmosphäre in der Europahalle: Neun Darsteller in 57 Rollen bevölkern im neuen Tufa-Musical die Imbissbude „Heiße Ecke“. Foto: Franziska Wonnebauer

Trier Bei der Premiere des Tufa-Musicals „Heiße Ecke“ in der Europahalle bejubeln 130 Zuschauer den kreativen Corona-Theaterkuss.

Die Imbissbude „Heiße Ecke“ auf der Hamburger Reeperbahn ist eine beliebte Anlaufstelle für ganz Sankt Pauli: Prostituierte, die längst die Nase voll haben von ihrem Job, betrunkene Junggesellen, die den „Kiez kapern“ wollen, ein Glücksspielsüchtiger, der den Engel von Sankt Pauli gesehen haben will – sie alle erzählen dem Imbissinhaber und seinen Mitarbeitern von kleineren und größeren Wehwehchen bei ungenießbarem Kaffee, Bratwurst oder einem Feierabendbier. Das Besondere: Die neun Tufa-Darsteller schlüpfen während der Vorstellung in insgesamt 57 Rollen.

Das Musical wird an den folgenden Terminen in der Europahalle aufgeführt: 24., 25., 26., 27. September, 2., 3., 4., 11., 15., 16. Oktober, jeweils um 20 Uhr, sonntags um 19 Uhr. Aftershowparty nach allen Vorstellungen mit Currywurst und Bier im Textorium.

Die Zärtlichkeiten, die aktuell auf der Bühne ausgetauscht werden, sind jedoch erklärungsbedürftig. Denn Regisseur Stephan Vanecek musste sich eine Coronaregeln-konforme Alternative für Theaterküsse auf der Bühne ausdenken. Vor Beginn der Vorstellung gibt es deshalb eine kleine Einweisung fürs Publikum: Der Schauspieler und seine Kollegin strecken je ein Bein in die Luft und tippen die Schuhspitzen aneinander. „Das heißt: Wir haben uns gerade ganz zart geküsst“, erklärt Stephan Vanecek. Dann demonstrieren sie den leidenschaftlichen Theaterkuss in der Coronaversion: Die Darsteller verhaken die Beine ineinander, wackeln wild damit, quieken und stöhnen. Schon jetzt wird im Publikum begeistert applaudiert und gejohlt.

Diese Begeisterung ist bis zum Schluss zu spüren: Während der kurzen Umbaupausen klatschen die Besucher begeistert im Takt zur Musik, am Ende des Abends gibt es sogar Standing-Ovations. „Wir haben gelacht, bis die Tränen kamen“, sagt Zuschauerin Kerstin Becker. Ein Ehepaar aus Schweich erzählt: „Uns imponiert der schnelle Rollenwechsel auf der Bühne.“

Auch die Umsetzung in der alternativen Spielstätte Europahalle empfinden die Zuschauer durchweg als gelungen. Das Tufa-Team hatte wegen der Abstandsregeln in einen größeren Spielsaal ausweichen müssen (der TV berichtete). Elfriede Massing aus Konz fühlt sich in den Räumlichkeiten der Europahalle sogar wohler als im Tufa-Saal: „Die schwarzen Räume empfand ich immer als düster und erdrückend.“