Kultur : Gemeinsam gegen die Corona-Krise

Das Musikduo Johannes Still (links) und Julia Reidenbach sowie Zirkuskünstler Tobias Kirstgen aus Köln bereiteten den Gästen des Sozialdiensts katholischer Frauen (SKF) mit Musik und Kunst ein paar schöne Stunden nach Monaten der Corona-Pandemie und des Lockdowns. Foto: Bischöfliche Pressestelle Trier

Trier Der Sozialdienst katholischer Frauen hat in Trier benachteiligte Menschen zu einer Kultur- und Infoveranstaltung mit Kleinkunst und Musik eingeladen.

An den Tischen unter den großen Bäumen vor der Tuchfabrik Trier haben sich schon einige Frauen und Männer ein schattiges Plätzchen gesuch. Es wird gelacht und gescherzt. Die Sonne strahlt zum ersten Mal seit Tagen wieder vom Himmel, von der Bühne kommen erste Gitarren- und Key­board­klänge des Musiker-Duos Johannes Still und Julia Reidenbach, und Zirkuskünstler Tobias Kirstgen aus Köln hat sein Jonglage-Equipment ausgepackt. Es sind fast unwirkliche Eindrücke nach Monaten des Lockdowns wegen der Corona-Pandemie. „Kultur – Genuss – Gemeinsam gegen Corona“ heißt die Veranstaltung an diesem Tag, zu der der Sozialdienst katholischer Frauen (SkF) sozial benachteiligte Menschen aus Trier eingeladen hat.

Inge Merz leitet das 17-köpfige Hauswirtschaftsteam für zwei Heime, drei Kitas, die Tafel und einen Schulhort . Foto: Bischöfliche Pressestelle Trier

„Wir wollten Menschen, die am Rande der Gesellschaft leben, ein schönes Programm bieten, das ihnen für ein paar Stunden Freude macht und sie von den belastenden Sorgen in der Pandemie ablenkt“, erläutert Regina Bergmann, Geschäftsführerin des SkF. „Gleichzeitig war uns wichtig, sie über die Gefahren einer Covid-Infektion aufklären und ihnen Schutzmaßnahmen näherzubringen.“ Für Menschen, die in prekären Verhältnissen lebten, sei es ungleich schwieriger, sich vor dem Virus zu schützen. So spielten etwa Vor­erkrankungen, schlechterer Zugang zu medizinischer Versorgung, beengte Wohnverhältnisse und ein geringes Einkommen eine Rolle. Für die Gäste haben Bergmann und ihr Team deshalb eine Tasche mit Schnelltests, Masken und Informa­tions­materialien vorbereitet. An einem Infostand lädt Inge Merz, die Leiterin des Hauswirtschaftsteams des SkF, dazu ein, unter Schwarzlicht zu testen, wie gut man die eigenen Hände desinfiziert hat. Gleich daneben stehen zwei große Tafel­schreib­blöcke mit Fragen nach der eigenen Gefühlslage und den persönlichen Erfahrungen seit dem Beginn der Pandemie. Hier können die Frauen, Kinder und Männer entweder etwas aufmalen oder niederschreiben. Zu den Gästen an diesem Tag gehören etwa wohnungslose oder psychisch kranke Frauen oder Klienten der Tafel Trier.

Bergmann ist vor allem der Soli­daritäts­gedanke wichtig: „Wir gehören alle zu dieser Gesellschaft, jeder Einzelne, egal wie wir leben. Nur wenn wir das gemeinsam anpacken und es schaffen, uns gegenseitig vor Corona zu schützen, haben wir eine Chance, das Virus in Schach zu halten.“ Den Zusammenhalt beschwört auch Bürgermeisterin Elvira Garbes, die in ihrem Grußwort das disziplinierte Verhalten der Trierer lobt. Gemeinsam hätten es diese geschafft, die Inzidenz­zahlen zu drücken. Als Pater Aloys Hülskamp die Bühne betritt, warten alle gespannt, was er dieses Mal aus seiner Tasche hervorzaubern wird. Der Salesianer hat einen Löffel mitgebracht und veranschaulicht anhand einer Geschichte über Himmel und Hölle, wie wichtig das Mit­ein­ander in einer Gesellschaft ist. Für Bergmann ist am Mittag klar, dass das nicht die letzte Veranstaltung dieser Art gewesen sein soll. Die Unterstützung der Tufa und vieler helfender Hände habe den Tag zu einem gelungenen Erlebnis für die Gäste gemacht.

Der Sozialdienst katholischer Frauen ist ein Fachverband in der katholischen Kirche, der Hilfen für Kinder, Jugendliche, Frauen und ihre Familien anbietet. Frauen setzen sich dafür ein, die karitativen Aufgaben der Kirche umzusetzen und hilfsbedürftige und benachteiligte Frauen und ihre Familien zu unterstützen. Der SkF ist Träger von Kindertagesstätten und der Trierer Tafel.