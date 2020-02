Kultur : Tufa sucht Musical-Talente

Trier Für die Musical-Produktion sucht die Tufa junge Talente. Die erste Info-Veranstaltung gibt es am Sonntag, 8. März, um 15 Uhr im kleinen Saal der Tufa. Die Tufa sucht Jugendliche und junge Erwachsene ab 16 Jahren.

Mitmachen kann prinzipiell jeder, der Lust hat einmal Teil einer Musicalproduktion unter professioneller Leitung zu sein. Es sind keine Vorkenntnisse im Bereich Schauspiel, Gesang oder Tanz nötig, aber selbstverständlich gerne gesehen. In verschiedenen Workshops und Proben werden wir gemeinsam das Stück erarbeiten, das am Freitag, 18. September, in der Tufa Trier Premiere feiern wird.