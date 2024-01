Spatenstich ohne Spaten Start für den Tufa-Anbau – Kosten, Nutzen und viel Theater (Fotos)

Trier · Startschuss für den lange geplanten und auch für die Theatersanierung dringend benötigten Anbau der Tuchfabrik. Was auf dem Gelände passiert, was das kostet und welche Auswirkungen das in den kommenden Jahren für die Trierer Kulturszene haben wird.

22.01.2024 , 17:17 Uhr

Den strömenden Regen beim Termin auf dem Gelände neben dem Kultur- und Kommunikationszentrum Tuchfabrik nimmt Ministerpräsidentin Malu Dreyer gelassen. „Das Wetter ist nie richtig“, scherzt sie gut gelaunt unter dem großen Regenschirm. Sie ist der prominenteste der vielen Gäste, die dem Spatenstich ohne Spaten beiwohnen. Denn darauf haben die Stadt und die Stadtwerke, die das Projekt Tufa-Anbau betreut, angesichts der Wettervorhersagen verzichtet. Hier geht es zur Bilderstrecke: Tufa-Anbau: Spatenstich für das 13,1 Millionen Euro-Projekt