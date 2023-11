Inklusion Kultur für alle gleich gut erreichbar und erlebbar machen

Die Lust zur ungehemmten „Party-zipation“, sie war wieder ausreichend vorhanden: Das zweite gleichnamige inklusive Event fand am regnerischen Freitagabend statt. Die Lebenshilfe Trier hatte in Kooperation mit dem Verein Kulturgraben zur inklusiven Party in die Tuchfabrik eingeladen und lockte damit knapp 200 Teilnehmer in den großen Saal. Mit dabei waren die Band Alpina Weiss Bescheid aus Wittlich und ihre Vorgruppe Sweat like Chianti. Außerdem präsentierte der Verein Dance Ability eine Kurzversion des Tanzstücks „S!ee“ – einer multimedialen Performance des Ensembles Beweggrund Trier. Danach startete die inklusive Aftershow-Party.