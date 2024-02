Theater in der Tuchfabrik Trier Im Hier und Jetzt: Max Frischs „Biedermann und die Brandstifter“ neu inszeniert

Schon vor Beginn der Theateraufführung ist der Saal gut gefüllt. Alle sind gespannt darauf, was sie in den folgenden Stunden zu sehen bekommen. In Max Frischs „Biedermann und die Brandstifter“ spricht sich Gottlieb Biedermann offen gegen Brandstifter aus. Im folgenden Verlauf des Stücks gewährt er dem Ringer Josef Schmitz, einem Unruhestifter und wohlmöglichen Brandstifter, Unterkunft bei sich. Der naive und gutgläubige Biedermann ignoriert die Anzeichen und lässt sich von Schmitz und seinen Freund Eisenring manipulieren. Auch nachdem er Utensilien zum Legen von Bränden entdeckt, versucht Biedermann, Schmitz und seinen Freund für sich zu gewinnen, um sich selbst vor einem Feuer zu schützen.