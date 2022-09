Show : Revue von Frosch-Kultur in der Tuchfabrik Trier: Untergang – aber mit Stil

Revue von Frosch-Kultur in der Tuchfabrik Trier: Untergang – aber mit Stil

Trier Wird sie nun bald in See stechen, die Titanic II? Alle dahingehenden Projekte sind offenbar vom Pech verfolgt, nur ein trashiger Film entstand 100 Jahre nach der katastrophalen Jungfernfahrt des britischen Luxusdampfers.

„Titanic – aber Luxusklasse!“, so nennt sich die kabarettistische Revue von Karsten Müller in der Tuchfabrik Trier, die sich auf ihre Weise mit der Landesausstellung „Der Untergang des Römischen Reiches“ befasst: Die Mitglieder des Unterhaltungsteams der Reichen und Schönen haben alle ihre Gründe, warum sie dort gestrandet sind – die Bezahlung ist es jedenfalls nicht. So eilt die junge Sängerin Marie (Mara Heller) ihrem prolligen Freund Lenny (Sebastian Gasper) hinterher, Sänger Florian (Ulf Agné-Thiesmeyer) ist notorisch unterbezahlt. Schauspielerin Nicole (Elke Reiter) hechelt mit stoischem Gesichtsausdruck durch Monologe von Goethes Iphigenie und Gretchen sowie Schillers Jungfrau von Orleans. Tanzen muss die Truppe auch, harsch angetrieben von ihrer Leiterin (Monika Wender, auch Produktion und Choreografie). Nur Pianist Malte Kühn bewahrt die Ruhe.