Schwerpunktkontrolle : Schweicher Polizei hat Tuner und Poser im Blick

Thomm/Osburg Die Schweicher Polizei hat sich am Mittwoch bei einer Schwerpunktkontrolle auf die Tuner- und Poser-Szene konzentriert. Dabei wurden die Beamten auch fündig.

Beamte der Polizeiinspektion Schweich haben am Mittwoch den Verkehr auf der L 151 zwischen Thomm und Osburg kontrolliert - im Mittelpunkt stand die Tuner- und Poserszene. Binnen vier Stunden wurden dabei sechs Fahrzeuge beanstandet, an denen unzulässige bzw. nicht ordnungsgemäß abgenommene technische Veränderungen vorgenommen wurden. Gegen die jeweiligen Fahrzeugführer wurden Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Erlöschens der Betriebserlaubnis eingeleitet. Zwei Fahrzeuge durften nicht weiterfahren, da von diesen nach Angaben der Polizei eine erhebliche Beeinträchtigung der Verkehrssicherheit ausging. Die Polizei Schweich hat angekündigt, die Schwerpunktkontrollen in diesem Bereich auch künftig fortzusetzen und appelliert an die Verkehrsteilnehmer, sich vor der Durchführung von Veränderungen an Fahrzeugen über deren Zulässigkeit zu informieren.