Straftaten und Ordnungswidrigketen : Polizei setzt Tuning- und Autoposer-Kontrollen im Stadtgebiet Trier fort

Trier Mit einer ersten Großkontrolle im Juli hat die Polizeiinspektion Trier eine eigene Einsatzkonzeption zur Bekämpfung illegaler Tuning- und Autoposeraktivitäten im Stadtgebiet Trier gestartet (der TV berichtete).

Die Kontrollmaßnahmen seien in den vergangenen Wochen konsequent fortgeführt worden: Durch die Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Trier seien seit dem Start der Konzeption mehr als 100 Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen verschiedener Verstöße im Bereich illegaler Veränderungen an Kraftfahrzeugen sowie sozialschädlichen Posingverhaltens eingeleitet worden. Alleine bei einer vor wenigen Tagen durchgeführten Kontrolle fielen laut Polizeiangaben neun Fahrzeuge wegen illegalen Tunings auf. Hiervon seien drei PKW wegen zu hoher Geräuschwerte beanstandet worden. Neben entsprechend vom Fahrzeughalter getunten Fahrzeugen hätten einige Autoposer auch serienmäßige, hochmotorisierte Sportwagen genutzt. Am 13. August sei einer Streife der Polizeiinspektion Trier ein stark motorisierter Mercedes AMG aufgefallen, welcher immer wieder langsam fuhr, um anschließend lautstark zu beschleunigen.