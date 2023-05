Kurzgeschichte Als Fronleichnam seine Prozession zurückbekam

Die Franzosen hatten das Fest mit dem Hinweis auf das massenhafte Abholzen von Birken verboten – das war natürlich bloß ein Vorwand. Das würde ein Spitzel sicherlich melden, denkt sich der Pitter und erklärt der Gemeinde: „Wir gehen zu einem republikanischen Umzug.“ – „Was, wie?“ – „Mit ‚tricolore‘, Kokarden und französischen Liedern.“ – „Was? Bist du des Teufels? Nie. Niemals!“, schreien alle. Aber selbst der Johann lacht über den Plan und will selbst kräftig mitsingen. Und seinen Mist wird er in diesem Jahr nicht neben den geschmückten Wegen ausbringen, was er in all den Jahren bisher mit leidenschaftlicher Wut auf die „Katholischen“ getan hatte.