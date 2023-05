Technik seit 1985 unverändert Turnhalle am Balthasar-Neumann-Technikum wird saniert: Was wird gemacht – und wann?

Die Turnhalle am Balthasar-Neumann-Technikum in der Trierer Paulinstraße wurde 1985 eröffnet. Seitdem hat sich in puncto technische Erneuerungen allerdings wenig getan. Da die Einrichtungen mittlerweile nicht mehr auf dem neuesten Stand sind, steht in naher Zukunft eine Sanierung an. Derzeit kann die Halle noch genutzt werden. Der Landkreis Trier-Saarburg ist als Träger für die Schule verantwortlich.