Städtische Sportstätten : Kaputter Fußboden durch defekte Abdichtung

Trier Barbara-Halle wird für 62 000 Euro saniert.

Rund 1000 Schüler (Grundschule Barbara, Nelson-Mandela-Realschule plus, Humboldt-Gymnasium) und Sportler nutzen die Halle wöchentlich. Ende Februar hatte die Stadt das Gebäude gesperrt. Während Arbeiten in den Winterferien habe sich gezeigt, dass nicht nur der Bodenbelag, sondern auch der Fußbodenaufbau und Abdichtungen erneuert werden müssen. Die Halle in der Friedrich-Wilhelm-Straße war Anfang April nach der teilweisen Erneuerung des Bodens wieder freigegeben worden. Sie kann laut Stadt bis zum Beginn der Reparatur voll genutzt werden. Gutheil: „Wir rechnen damit, dass die Reparaturarbeiten in den Sommerferien abgeschlossen werden können.“