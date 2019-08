Sport : Turnier im ältesten Brettspiel der Welt

Trier Die Partien im ältesten Brettspiel der Welt „Go“ finden an verschiedenen Spielstätten in der Stadt und an der Universität statt. Von Freitag, 6. September, bis Sonntag, 8. September, sind in der offenen Meisterschaft nicht nur die Favoritinnen wie die Titelverteidigerin Natalia Kovaleva aus Russland und die deutsche Spitzenspielerin Manja Marz (Europameisterin 2017), sondern auch etliche Hobbyspielerinnen.

Start ist am Freitag, 6. September, ab 15 Uhr im Weingut Schleimer (Hunsrückstraße 90 in Trier) und am Samstag, 7. September, von 10 bis 18 Uhr im kurfürstlichen Palais. Dort wird auch die chinesische Profispielerin Guo Juan zu Gast sein. Sie wird Turnierpartien kommentieren und Simultanpartien spielen. Das Finale findet am Sonntag, 8. September, von 10 bis 16 Uhr an der Universität im Gebäude P statt. Zuschauer sind willkommen.