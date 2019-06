Jubiläum : TuS Mosella Schweich feiert 100 Jahre Fußball

Schweich Die Fußball-Abteilung des größten Sportvereins der Verbandsgemeinde feierte ihr Jubliläum mit einer Gala – und einer großen Ehrung.

Harald Emmrich fand am Schluss die besten Worte. Drei Stunden war die Gala zum 100-jährigen Bestehen der Fußballabteilung des TuS Mosella Schweich am Freitagabend schon im Gange. Die Cheerleader, die erfolgreichen Leistungsturnerinnen und die Karateabteilung hatten mit Vorstellungen eine dreistellige Gästezahl, darunter das mit 89 Jahren älteste Vereinsmitglied Günter Porten, beeindruckt.

Von 1970 bis 2009 unterrichtete Münchgesang an der Schweicher Grundschule und brachte in dieser Zeit viele Kinder zum Sport. Als 2014 niemand den Vereinsvorsitz übernehmen wollte, war der jahrzehntelange Vizevorsitzende zur Stelle.

Gleichzeitig kündigte er seinen sehr geordneten Rückzug aus dem Vorstand an: „Ich bin glücklich, dass mein Wunschkandidat Harry Emmrich an meine Stelle rücken will.“ TuS-Vorsitzender bleibt Münchgesang in gewisser Weise. Er wurde unter großem Beifall zum Ehrenvorsitzenden (neben Josef Thelen und Horst Schmitt) ernannt.