Oberbürgermeisterwahl Trier : OB-Kandidaten müssen beim Volksfreund-Forum nicht nur politisches Geschick beweisen

Vor der Wahl zum Oberbürgermeister der Stadt Trier stellen sich zwei Kandidaten beim TV-Forum am 15. September, Beginn 19 Uhr, in der Europahalle nicht nur den Fragen der Moderatoren - auch Überraschungsgäste sind dabei. Foto: dpa/Robert Michael

Trier Wolfram Leibe und Michael Molitor werden beim Volksfreund-Forum vor der Wahl zum Oberbürgermeister Rede und Antwort stehen. Der Abend in der Europahalle in Trier wird für die beiden Kandidaten und das Publikum einige Überraschungen bringen.

Es wird das erste große Volksfreund-Forum seit Beginn der Pandemie, und der Anlass könnte kaum interessanter sein. Denn am 25. September wählen die Trierer Bürgerinnen und Bürger ihren Oberbürgermeister. Drei Kandidaten wurden zur Wahl zugelassen: Neben Amtsinhaber Wolfram Leibe, der seit acht Jahren an der Spitze der Stadt steht, tritt mit Michael Molitor ein Kandidat der CDU an. Für die Satire-Partei, die den Namen „Die Partei“ trägt, geht Vera Ganske ins Rennen.