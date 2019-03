Die Grundsatzbeschlüsse für die vermutlich mehr als 50 Millionen Euro teure Sanierung des Stadttheaters und den Bau einer neuen Interimsspielstätte neben dem Kulturzentrum Tuchfabrik für mindestens sieben Millionen Euro sind gefallen. Die überraschende Schließung des baufälligen Jugendkultur- und Sozialzentrums Exzellenzhaus stellt die Stadt nun vor zusätzliche Herausforderungen. Denn auch diese Grundsanierung wäre teuer. Wie können diese Aufgaben bewältigt werden? Wie wird die Kulturlandschaft in Trier in Zukunft aussehen? Wie muss das Trierer Theater sich baulich und inhaltlich in der Zukunft präsentieren, um erfolgreich zu sein? Das sind die zentralen Themen des TV-Forums „Theater, Exhaus, Tufa – Die Zukunft der Kultur in Trier“ am heutigen Dienstag ab 19.30 Uhr im Tagungszentrum der Industrie- und Handelskammer Trier, Herzogenbuscher Straße.

Auf dem Podium diskutieren: Cornelius Günther (Vorsitzender des Vereins Exzellenzhaus Trier), Hermann Lewen (Gründer des Mosel Musikfestivals), Manfred Langner (Intendant Theater Trier), Klaus Reeh (Vorsitzender des Vereins Tuchfabrik Trier), Thomas Schmitt (Kulturdezernent der Stadt Trier) und Ludwig von Auer (Professor der Universität Trier, Bereich Volkswirtschaft/Finanzwissenschaft).

Die TV-Redakteure Marcus Hormes und Rainer Neubert moderieren den Abend. Der Eintritt zum TV-Forum ist frei. Parkplätze stehen auf dem Gelände der IHK zur Verfügung.

