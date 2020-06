TV-Forum Globus : „Ein Bauer ohne Land ist kein Bauer“

Trier Die Teilnehmer des TV-Forums zu geplanten Ansiedlung eines Globus-Warenhauses in der Monaiser Straße in Trier ziehen Fazit nach der großen Diskussionsrunde.

Theresia Sanktjohanser, Präsidentin Handelsverband Trier: „Würde sich Globus in der Innenstadt ansiedeln – zum Beispiel im freiwerdenden Karstadt-Gebäude – wäre das toll. Vor den Toren der Stadt würde es dagegen wehtun. Der Stadtrat sollte die Entscheidung vertagen, damit Verbände und andere Interessensgruppen Zeit haben, Stellungnahmen zu schreiben. Die Situation ist zurzeit auch wegen der ungewissen Zukunft der Real-Märkte, des großen Edeka-Markts am nördlichen Stadteingang und der Karstadt-Immobilie schwierig.“

Patrick Sterzenbach, Vorsitzender Händlerring City-Initiative Trier: „Die Preise im Lebensmittelhandel sind sehr niedrig, die Gewinnspannen gering, kleinere Märkte brauchen einen gewissen Umsatz, um bestehen zu können. Wird vor Ort in den Stadtteilen nur noch die vergessene Tüte Milch eingekauft, funktioniert das nicht. Kleinere Märkte können durch ihre individuellen Konzepte zudem viel besser Kundeninteressen abdecken als ein großer Gigant. Die Stadt sollte sehr genau hinschauen, was Trier wirklich braucht.“

Stefan Ewerling, Globus, verantwortlich für Expansion und Standortentwicklung: „Wir wollen ein gutes Angebot für die Menschen in Trier machen, und das, was wir planen, ist auch noch nicht in Stein gemeißelt und kann zusammen mit der Stadt noch im Detail ausgearbeitet werden. Wir würden es sehr bedauern, wenn das politisch nicht gewünscht ist, schließlich sind wir ja schon in Trier mit einem Baumarkt engagiert, haben hier Mitarbeiter. Lehnt die Politik unseren neuen Markt ab, müssten wir es an anderer Stelle im Großraum Trier versuchen.“