Diskussion im Theater-Foyer TV-Forum: Wer rettet die Trierer Innenstadt? - Hitzige Diskussion zwischen Experten und Publikum

Die Spannung unter den 160 Gästen im Saal ist greifbar. An diesem Abend geht es darum, was getan werden kann, damit die Trierer Innenstadt auch in Zukunft attraktiv bleibt. Bei der Definition, was eine attraktive City ausmacht, sind sich auch die Podiumsgäste noch weitgehend einig: Innenstadt bedeutet im Idealfall hohe Lebensqualität für alle Bevölkerungsgruppen, ein gutes Zusammenspiel von Handel, Gastronomie und Kultur, gute Erreichbarkeit und wenige Leerstände. Wie all das verbessert werden kann, diskutieren die Experten und das Publikum in der von Lokalchefin Rebecca Schaal und Redakteurin Christiane Wolff moderierten Veranstaltung aber durchaus konträr.