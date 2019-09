Kunst : TV-Karikaturist Roland Grundheber präsentiert Kalender für 2020

Trier Ins neue Jahr mit dem Trierer Künstler Roland Grundheber: Für den Kalender 2020, der gerade im Verlag Michael Weyand erschienen ist, hat TV-Karikaturist Grundheber zwölf einzigartige Motive geschaffen.

Passend zur Jahreszeit, voller Kreativität und Inspiration und mit dem typisch satirisch-frechem Blick, den seine Fans an Grundheber so schätzen.

„Ich bin so, wie ich spinn“, charakterisiert sich der 1958 in Trier geborene Künstler selbst. Die Karikaturen des studierten Werbe- und Gebrauchsgrafikers erscheinen regelmäßig im Trierischen Volksfreund. Daneben malt er großformatige Bilder in Acryl und Mischtechnik.

Am Samstag, 12. Oktober, von 15 bis 16 Uhr, wird Roland Grundheber in der Galeria Karstadt Kaufhof in der Simeonstraße in Trier seinen neuen Kunstkalender „Roland Grundheber 2020“ signieren.