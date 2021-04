Kolumne : Dezernenten-Job? Ich stehe bereit!

Alles neu macht der Mai. Auch den Trierer Stadtvorstand. Da wird es künftig einen weiteren Dezernenten geben. Ja, ich spreche ganz ungendiert (oder müsste es ungenderiert heißen?) von einem Mann. Denn – tataa – keine Geringerer als ich höchstselbst will den Job.

Ich bin quasi die Idealbesetzung und vereinige die besonderen Merkmale des aktuellen Stadtvorstands in (m)einer Person. Ich kann wie der Baudezernent tolle Geschichten aus meiner glorreichen Vergangenheit erzählen („Ach wissen Sie, in meiner Zeit in Dingsda ...“), kann so rhetorische geschliffene und vor Kenntnis strotzende Ansprachen halten wie die Bürgermeisterin und kann notfalls auch mal harter Hund sein wie der OB.

Allerdings stelle ich eine Bedingung: Ich will das Wirtschaftsdezernat! Denn da geht es um ein Fachgebiet, auf dem ich meine vielleicht größten Talente habe und bei dem ich mich aufopferungsvoll einbringen kann. Wäre nicht gerade Pandemie mit ihren sattsam bekannten Nebenwirkungen, dann könnte ich das am 1. Mai mal beispielhaft demonstrieren. Meine Wirtschaftskompetenz pflege ich in normalen Zeiten an solchen Tagen (zu denen auch Christi Himmelfahrt zählt) in locker einem halben Dutzend Gaststätten unter Beweis zu stellen. Was, wie mir die Wirte stets bescheinigen, wirksame Beiträge zur Wirtschaftsförderung sind. Und als Vertreter der guten alten Schule entsage ich neumodischem Schnickschnack. In Elternzeit zu gehen, wie es 2014 der damalige Wirtschafts- und Kulturdezernent (männlich) getan hat, kommt für mich nicht in Tüte. Was zugebenermaßen aber auch daran liegt, dass mir keine Frau mehr ein Kind schenken würde. Also Leute: Ich bin Euer Wirtschaftsexperte und bereit. Prost und schönen Maifeiertag!