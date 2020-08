Glaube im Alltag : Neustart?!

Seit einer Woche geht es um die Vorbreitung des Einschulungsgottesdienstes. Wie immer eigentlich. Aber dieses Jahr nicht, weil Corona ist. Keine echte Handauflegung zum Segen.

Es liegt ein Schatten darüber, fast wie die Dementoren bei Harry Potter, die das Leben aussaugen wollen. Bei allem Nachdenken über die gehörten Sorgen, schleicht sich die Frage in meinen Kopf: „Wie sollen wir denn so verhalten das Leben erkunden?“ Plötzlich kommt mir Josua in den Sinn. Als sein Anführer Moses tot ist, alles Leben auf wackeligen Beinen steht, gibt Gott Josua den Auftrag, mit dem Volk in ein neues Land zu gehen. Total ungewisse Zukunft.