„..., weil Triers älteste Boygroup nach 32 langen Corona-Monaten endlich wieder Live-Konzerte gibt. Und ich freue mich ganz besonders über meine wunderbare und intakte Familie.“

Manfred Lauter (71), Konz-Roscheid, ist Gitarrist der Rock-Oldies-Band Fireworkers. Das Quartett spielt beim Kirmes-Montags-Rock in Kell am See (29. August, 20 Uhr)und am Samstag, 3. September, 18 Uhr, im Biergarten des Trierer Café Mohrenkopf (Eintritt frei, Reservierung unter Telefon 0651/9936967 oder per E-Mail: cafe-mohrenkopf@t-online

(rm.)