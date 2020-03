Kolumne : Heute garantiert ohne C-Wort!

Die Menschen flehen mich regelrecht an. Das im Moment omnipräsente C-Wort gehe ihnen fürchterlich auf den Senkel, Ob es mir vielleicht möglich sei, in meinem nächsten Wort zum Sonntag mal „ohne“ auskommen?

Ist es! Und ich gehe sogar noch weiter. Im folgenden Text wird der dritte Buchstabe des Alphabets, so er denn am Wortbeginn steht, einfach durch ein Auslassungszeichen (’) ersetzt.

Also neulich traf ich vor ’alchera in der Sim den ’ousin meiner Nachbarin ’amilla (das ist die, die mit dem ’lown verheiratet war, der sein ’abrio gegen den ’arport gesteuert hat und dann so tat, als ginge ihn die ’hose nix an. Trotzdem musste der ’haot auf Knien nach ’anossa rutschen).