Kolumne Viez-Jupp : Geld sparen dank Corona

Felix, also „der Glückliche“, heißt eines meiner Patenkinder. Im Moment ist der Knabe alles andere als happy. Im Gegensatz zu mir. Denn er schaut in die Röhre, und ich spare jede Menge Knete. Der versprochene Besuch der Peter-und-Paul-Kirmes fällt aus, weil es die Messe (sonst immer von Christi Himmelfahrt bis Pfingstmontag auf dem Viehmarkt) diesmal nicht gibt.

Das sind für mich mindestens 50 Euro „Minderausgaben“. Dabei bin ich gar nicht geizig. Im Falle des Eintracht-Aufstiegs hätte ich so manche Runde für den Stammtisch geschmissen. Aber auch die kann ich mir verkneifen – leider.

Auch rückwirkend betrachtet bin ich einsparungstechnisch so gut davon gekommen, wie Olaf Scholz (Sie wissen schon: der mit der Schwarzen Null) es sich in seinen kühnsten Träumen nicht hätte ausmalen können. Der Kelch von zwei verkaufsoffenen Sonntagen ist an mir vorübergegangen – Gelegenheiten, die Bärbel sonst zu schamlosen Shopping-Orgien genutzt hätte.