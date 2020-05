Kolumne : Vorsicht mit Corona-Witzen!

Stand meine holde Gattin Bärbel knapp acht Wochen nach ihrem letzten Friseurtermin vor dem Spiegel und sagte: „Jesses! Ich sehe aus wie eine Pennerin.“ Ich erwiderte: „Ja, und die Haare gemacht hast Du auch nicht.“

War meinerseits lustig gemeint, kam aber gar nicht so an. Ich versuchte Bärbel mit einem selbstironischen Scherz zu versöhnen („Also, mit Atemschutzmaske kommen meine Kinderschreck-Qualitäten gar nicht gut zur Geltung“), hat aber nicht so recht funktioniert. Der strafende Blick blieb.