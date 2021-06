Kolumne : Vor lauter Flower Power wird mir flauer

Foto: TV

Das Leben ist gefährlich. Sogar an Stellen, an denen man es gar nicht mal vermutet. Da lustwandele ich letztens eines schönen späten Abends auf der Rückkehr vom Stammtisch versonnen durch die Südallee, da steht plötzlich so ein Ding vor mir. „Wer ausweicht, hat verloren“, denke ich, gehe schnurstracks weiter – und schon kracht’s.

Knie- und Hüftprellung, so meine erste Selbstdiagnose. Das Ding hat sich nicht von der Stelle gerührt. Vielleicht irgendwas Außerirdisches? (Ich weiß, nach einigen Porzen Viez neige ich zu spiritueller Phantasie). Genauere Inaugenscheinnahme ergibt: Es handelt sich um einen gigantischen Blumenkübel, aus dem oben tatsächlich florales Zeugs rausragt. Da wird mir ganz plümerant. Ist das Ding aus der Hecke gesprungen? Lauern etwa noch Artgenossen irgendwo arglosen Fußgängern auf? Auf dem weiteren Heimweg wird’s noch gruseliger. Ich zähle ein geschlagenes Dutzend XXL-Pötte, dazu noch weitere Blumenkübel, die hoch oben an Laternen hängen. Vielleicht hätte ich doch besser auf die letzten drei Viez verzichtet?