Kommunalwahl : AfD: „Wir verstehen uns als Anwalt der autofahrenden Bürger“

Ein Plakat der AfD für die Kommunalwahl Ende Mai in Trier. Foto: Christiane Wolff

Die Wahlplakate hängen, doch was wollen sie uns sagen? In der Serie „Wie meinen Sie das?“ hakt der TV bei den Spitzenkandidaten für den Trierer Stadtrat nach. Heute: Michael Frisch von der AfD.

Michael Frisch: „Grundsätzlich finden wir es gut, dass die Stadt Geschwindigkeitskontrollen durchführt. Deren Ziel muss es allerdings sein, für mehr Sicherheit zu sorgen und nicht, Haushaltslöcher zu stopfen. Geblitzt werden sollte nur an tatsächlichen Gefahrenstellen – etwa im Umfeld von Kitas, Schulen und Seniorenheimen. Stattdessen wird bevorzugt an besonders verkehrsreichen Stellen kontrolliert – etwa am Moselufer und auf dem Alleenring. Dadurch nimmt die Stadt zwar sehr viel Geld ein, bewirkt aber nicht mehr Sicherheit. Viele Bürger empfinden das als Abzocke.