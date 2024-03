Fahrdienstleister nicht aktiv Darum kann man in Trier kein Uber nutzen - Könnte sich das ändern?

Was viele bei Städtetrips nutzen, ist in Trier noch nicht vorhanden: Uber. Mal schnell das Handy raus, Zielort eingegeben, Fahrer ist unterwegs. Auch für kurze Strecken ist der US-amerikanische Dienst mittlerweile in vielen deutschen Städten eine Option. Wer jedoch in Trier eine solche Strecke fahren will, der schaut in die App-Röhre.