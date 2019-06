Kommunalwahl : UBT im Trierer Stadtrat wählt neuen Vorsitzenden der Fraktion

Trier Die Fraktion der Unabhängigen Bürgervertretung Trier (UBT) im Trierer Stadtrat hat in ihrer konstituierenden Sitzung Christian Schenk einstimmig zum neuen Fraktionsvorsitzenden gewählt.

Die UBT will nach eigener Aussage Schwerpunkte in den Bereichen Haushaltskonsolidierung sowie Umsetzung der geplanten Investitionen – vor allem im Bereich Schul- und Sporthallensanierung – setzen. Ziel sei es, trotz finanziell angespannter Lage wieder Gestaltungsspielraum zu erreichen, um Investitionen zum Beispiel in Infrastruktur auch in Zukunft sicher zu stellen.