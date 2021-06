Trier/Saarburg : Über 100 000 Impfungen im Zentrum von Trier und Kreis

Trier/Saarburg Im gemeinsam von der Stadt Trier und dem Landkreis Trier-Saarburg betriebenen Impfzentrum Rheinland-Pfalz Trier im Messepark sind nun schon über 100 000 Impfungen erfolgt, zum Stand des 16. Juni um 13.30 Uhr genau 101 944 (64 425 Erst- und 37 519 Zweitimpfungen).

Werden neben dem Impfzentrum auch noch die Impfungen bei Hausärzten, den mobilen Teams des Deutschen Roten Kreuzes in Alten- und Pflegeheimen sowie in den Kliniken betrachtet, dann sind nach Stand 16. Juni, 13.30 Uhr, in Trier und Trier-Saarburg 120 637 Erst-Impfungen und 67 816 Zweitimpfungen erfolgt. Damit haben 46,4 Prozent der Bevölkerung in Trier und Trier-Saarburg bereits die erste Impfung erhalten, 26 Prozent wurden bereits zweimal geimpft.

Auch die Infektionszahlen in der Region entwickeln sich in eine erfreuliche Richtung. Am gestrigen Donnerstag gab es in der Stadt Trier nur eine Neuinfektion mit dem Corona-Virus, der Kreis Trier-Saarburg blieb am dritten Tag in Folge sogar ohne Neuinfektion. Damit haben mittlerweile vier Verbandsgemeinden eine Sieben-Tage-Inzidenz von Null, nämlich Saarburg-Kell, Hermeskeil, Ruwer und Trier-Land. Die Inzidenzen in Stadt und Kreis liegen weiter beständig unter 10, in Trier bei 7,2 und in Trier-Saarburg bei 7,4.