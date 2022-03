Aussichtspunkt : Der City Skyliner kommt zurück nach Trier - Alle Infos

Foto: Thomas Reinhardt

Etliche Meter in die Höhe mit einem Rundumblick über Trier: Das machte der City-Skyliner-Turm 2019 möglich. Nun kommt der mobile Aussichtspunkt zurück in die Moselstadt. Die Details zu Ort, Zeit und Preis.

Das in seiner Regelmäßigkeit beeindruckend schöne Dach der Konstantin-Basilika, die verwunschenen Gärten der Domstadt oder die Romantik eines Sonnenuntergangs auf der anderen Seite der Mosel - zu all diesen Aussichten kann der City Skyliner auf seiner siebenminütigen Fahrt verhelfen - auf der maximalen Fahrthöhe von 72 Metern rotiert die barrierefrei zugängliche Kabine über Trier. Möglich wird dies ab dem 14. Oktober, wie die Betreiber des Aussichtspunkts am Donnerstag mitteilten.

Skyliner Trier 2022: Das sagen Stadt- und Tourismusvertreter

„Bei seiner Premiere 2019 war der City Skyliner bereits ein absoluter Publikumsmagnet“, zitieren die Skyliner-Macher den Trierer Kulturdezernenten Markus Nöhl. „Je nachdem, zu welcher Tageszeit man damit fuhr, bot er atmosphärisch neue Ausblicke auf unsere Stadt.“

Foto: Rainer Neubert 36 Bilder So war der Ausblick vom City-Skyliner 2019 in Trier

Neben dem regulären Betrieb wird der Skyliner laut Mitteilung auch Teil des „Trier für Treverer“-Programms sein und während seiner Laufzeit an mehreren Abenden exklusive Tastings oder Konzerte bieten. „Wir sind aktuell noch in der Planung, welche Veranstaltungen wir während der Laufzeit anbieten können“, erklärt Norbert Käthler, Geschäftsführer der Trier Tourismus und Marketing GmbH. Die genauen Abend-Events auf dem City Skyliner werden im April veröffentlicht.

Der mobile Aussichtssturm brachte in seiner 2019er-Auflage rund 40 000 Gäste nach oben. Man habe neben der Konstantin-Basilika einen tollen Standort, viele Touristen, aber keinerlei Stress gehabt, zog damals der damalige Geschäftsführer der Skyliner GmbH ein positives Fazit. Der Skyliner war 2019 wegen des großen Erfolgs von ursprünglich fünf auf acht Wochen verlängert worden.

City Skyliner Trier 2022: Öffnungszeiten und Tickets

Wann: 14. Oktober bis 23. Dezember 2022

Wo: Parkplatz Roter Turm, neben der Konstantin-Basilika

Fahrzeiten: Von montags bis donnerstags jeweils 11 bis 19 Uhr. Freitags und samstags und an Feiertagen von 11 bis 22 Uhr, sonntags von 12 bis 19 Uhr

Preise: Erwachsene 9 Euro, Kinder von 4 bis 10 Jahren 5 Euro. Kinder bis drei Jahre fahren umsonst. Tickets erhältlich vor Ort am City Skyliner sowie in der Tourist-Information an der Porta Nigra.

Abendveranstaltungen rund um den City Skyliner in Trier