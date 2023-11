Urteil wegen Raubs Ab ins Gefängnis nach Überfall auf Pizzaboten in Trier

Das Schöffengericht am Amtsgericht Trier hat einen 38-Jährigen und einen zum Tatzeitpunkt 27-Jährigen nach einem Überfall auf einen Pizzaboten in Trier wegen räuberischer Erpressung zu Freiheitsstrafen verurteilt. Mit einem Jahr und vier Monaten auf Bewährung fällt die Strafe für den älteren der beiden Angeklagten etwas milder aus als die für den jüngeren Mann. Dieser muss ein Jahr und zehn Monate ins Gefängnis. Das liegt unter anderem daran, dass eine vorherige Verurteilung mit in das Strafmaß einbezogen wird.