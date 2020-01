Prozess : Hilfe beim Überfall: Schuldig, aber frei

Trier Eine Frau ist zu zwei Jahren Freiheitsstrafe auf Bewährung verurteilt worden. Sie war an einem Überfall auf einen Trierer Juwelier beteiligt. Zunächst hatte sie behauptet, Urlaub gemacht zu haben.

„Vielen Dank!“, ruft die junge Frau durch den Gerichtssaal. Sie ist in Tränen aufgelöst und fällt ihrer Verteidigerin um den Hals. „Danke. Danke“, sagt sie und schluchzt. „Viel Glück“, erwidert Martha Schwiering. „Nutzen Sie die Chance!“, gibt sie ihrer Mandantin mit auf den Weg. Diese ist nun eine freie Frau. Nach zwei Jahren und einem Monat in Haft: 20 Monate für die Beteiligung an einem Raub im Dezember 2017 im österreichischen Eisenstadt, fünf Monate in Untersuchungshaft in Deutschland. Nun darf sie das Landgericht Trier ohne Handschellen verlassen – obwohl sie schuldig gesprochen wurde.

Das Urteil Gerade hat der Vorsitzende Richter Armin Hardt das Urteil verkündet: Zwei Jahre Freiheitsstrafe, die drei Jahre lang zur Bewährung ausgesetzt werden. Mit dem Strafmaß folgen die Richter den Anträgen von Staatsanwältin Stefanie Charlier und Verteidigerin Schwiering. Das Gericht sieht es als erwiesen an, dass die junge Frau am 23. Juni 2017 an einem Überfall auf einen Juwelier in der Trierer Innenstadt beteiligt war und spricht sie der Beihilfe zum besonders schweren Raub in Tateinheit mit schwerer Körperverletzung schuldig.

Die Tat und ihre Folgen Im Juni 2017 hatten zwei Männer einen Juwelier in der Brotstraße überfallen, den Inhaber und Angestellte mit einer unechten Pistole bedroht, Reizgas versprüht und Armbanduhren im Wert von mehr als 110 000 Euro gestohlen. Wo diese hingekommen sind, ist bis heute nicht geklärt. Die Opfer leiden bis heute, insbesondere an den seelischen Folgen des Überfalls. Sie hatten am ersten Prozesstag vergangenen Donnerstag von Alpträumen, Panikattacken, Angstzuständen, Flashbacks und extremer Schreckhaftigkeit berichtet. Sie alle mussten in therapeutische Behandlung. Die Täter flüchteten mit Fahrrädern.

Das Geständnis Diese hatte die 27-Jährige bei einer Radstation am Hauptbahnhof gemietet. Das hat die junge Frau am Donnerstag schließlich gestanden. Auch dass sie wusste, wofür diese Fahrräder gedacht waren, und dass sie sich bewusst darüber war, dass ihre Reise nach Trier einem Überfall auf einen Juwelier diente und dass dabei Waffen zum Einsatz kommen könnten.

Am ersten Prozesstag vergangenen Donnerstag hatte die 27-Jährige noch behauptet, von nichts gewusst und in Trier Urlaub gemacht zu haben. Anschließend hatte sie einer der Täter, der als Zeuge aussagte, belastet, indem er die Begleitumstände der Tat anders als die Angeklagte schilderte (der TV berichtete).

Im Laufe des zweiten Prozesstags am Donnerstag räumt die Angeklagte dann nach und nach die Tat ein. „Das ist hier so ein bisschen eine Salamischeiben-Taktik“, sagt die Verteidigerin und lächelt entschuldigend. Zunächst hatte ihre Mandantin am Morgen ein Teilgeständnis abgelegt, um nach einigem Hin und Her schließlich doch vollumfänglich zu gestehen.

„Ich möchte mich zutiefst entschuldigen“, schluchzt die Angeklagte, „für die Folgen, die der Überfall für die Opfer hatte.“ Sie habe verstanden, dass sie einen großen Fehler begangen habe und hätte gerne die Chance auf ein neues Leben. „Wenn es die Chance gibt, auf freien Fuß zu kommen, wäre ich sehr dankbar.“

Die Rolle des Freundes Sie sei froh gewesen, dass es in Österreich zur Haft gekommen sei, erklärt ihre Verteidigerin. So habe es einen „Cut“ mit ihrem Freund gegeben, der der Drahtzieher zahlreicher Überfälle gewesen sein soll. „Sie hätte sich selbst nicht aus der Beziehung lösen können“, sagt Schwiering. Die 27-Jährige habe den Kontakt inzwischen abgebrochen. Die Angeklagte schluchzt. „Ich habe bis heute Angst vor ihm. Ich weiß nicht was passieren wird, wenn ich nach Hause komme“, sagt sie. Auch einen der Täter soll dieser mit Drohungen wie „Es könnten Personen zerstückelt werden“ und „Häuser könnten brennen“ unter Druck gesetzt haben, die Überfälle zu begehen.

Die Plädoyers Zu Gunsten der Angeklagten ist laut Staatsanwältin Charlier das Geständnis zu werten – auch wenn es spät gekommen sei –, dass die Tat mehr als zwei Jahre zurückliege, dass die junge Frau in Deutschland nicht vorbestraft sei und dass sie bereits eine lange Haft verbüßt habe.

Zu ihren Lasten müsse der Wert der Beute von 110 000 Euro ausgelegt werden und dass diese nicht wieder aufgetaucht sei. Außerdem die Folgen für die Opfer und die professionelle Vorgehensweise der gesamten Gruppierung. Strafmildernd wirke sich aus, dass sie „nur“ Beihilfe geleistet habe. Das Mieten der Räder sei ein niederschwelliger Tatbeitrag, deshalb handele es sich um einen minderschweren Fall.

Vor dem Hintergrund, dass einer der Täter zu vier Jahren Freiheitsstrafe verurteilt wurde, hält Charlier zwei Jahre für angemessen. Der Angeklagten könne zudem eine positive Sozialprognose gestellt werden, da sie geständig sei und den Kontakt zu ihrem Freund abgebrochen habe. Charlier fordert deshalb, die Strafe drei Jahre lang zur Bewährung auszusetzen.

Die Verteidigerin schließt sich dem Antrag an. Sie betont die schwierigen Lebensumstände der Frau: „Sie hat Schulden, hat früh Kinder bekommen. Dann trifft sie auf den wesentlich älteren R. (ihren Freund) und sieht die Chance auf ein besseres Leben“ (der TV berichtete). „Sie möchte einen neuen Start. Deshalb bitte ich darum, ihr eine Bewährungschance zu geben“, schließt Schwiering.

Die Urteilsbegründung Die Richter halten das Geständnis der Angeklagten für glaubhaft, es sei durch die Aussagen eines der Täter bestätigt. Zudem sei sie keine Mittäterin und habe nicht von der Tat profitiert. „Wie sich das darstellt, war R. (ihr Freund) der, der alles organisiert und die anderen nach Strich und Faden ausgenutzt hat.“ Die Angeklagte habe eine untergeordnete Rolle gespielt. Zudem gebe es schwerere Formen der Beihilfe als das Mieten von Fahrrädern. Die Strafmilderungsgründe würden die Strafschärfungsgründe deutlich überwiegen, deshalb könne man von einem minderschweren Fall ausgehen. Allerdings müsse sie sich alles was im Laden geschehen sei, zurechnen lassen.