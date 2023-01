Interview : Von Klima-RAF bis Überfremdung: Was ein Trierer Sprachforscher über Unwörter zu sagen hat

Trier Martin Wengeler von der Uni Trier saß schon oft in der Jury für das „Unwort des Jahres“. Er macht deutlich, dass ein rücksichtsloser Sprachgebrauch sogar gefährlich werden kann.

Wengeler Oft heißt es ja, dass die Sprache verrohe oder militarisiert werde. Das hört man jetzt auch im Kontext des Ukraine-Krieges. Beim Thema Migration heißt es oft, dass immer schlimmer über Menschen gesprochen werde. Das sehe ich nicht so. Schauen wir uns dazu das Themenfeld Migration an: Abwertende Sprache hat es da in den vergangenen Jahrzehnten immer gegeben. Verschoben hat sich allerdings, wer so spricht: Wörter wie „Flüchtlingswelle“ oder „Flüchtlingslawine“ werden heute vor allem von Rechtspopulisten und Rechtsextremen genutzt. Um 1990 kamen solche Worte noch aus den Unionsparteien. Zugleich ist schon damals darauf hingewiesen worden, dass einem unmenschlichen Sprachgebrauch Taten folgen können. So wurden etwa die Anschläge in Mölln und Solingen Anfang der 1990er Jahre mit dem Diskurs über die Einschränkung des Asylrechts in Zusammenhang gebracht.