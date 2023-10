Puuuuuh! Übel riechende, übervolle Abfalleimer am Moselradweg in Trier verärgern Radfahrer – Was die Stadt dazu sagt

Es ist Spätsommer, die Sonne scheint, ein Mann und eine Frau radeln gemütlich auf ihren Drahteseln am Fluss entlang und genießen dabei die Landschaft und Gegend entlang ihres Weges. Sagen wir in diesem Fall auf dem attraktiven Moselradweg. Die beiden legen beim Tagestrip auch immer mal wieder die eine oder andere kleine Verschnaufpause ein, gerne auf einer der vielen Ruhebänke entlang des Weges. An die Pausensnacks haben sie beim Losfahren gedacht, also Rucksack auf und raus mit den guten Sachen. So weit, so schön.