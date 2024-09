Nach 13-monatiger Sperrung Überraschung: Mohrs Gässchen wieder frei

Christine Krewer ist wie so oft mit ihrem Rollator von der Metzelstraße Richtung Kornmarkt unterwegs und will, „weil das ja nicht anders möglich ist“, durch die Trier-Galerie fahren. Da erspäht sie eher zufällig, dass es „nun doch anders möglich ist“. Im Mohrs Gässchen, der kürzesten Verbindung, ist die Totalsperrung aufgehoben. Es gibt nun einen zwei Meter breiten Streifen, den Passanten nutzen können. „Immerhin: endlich wieder freie Bahn. Das ist für mich ein schönes Geburtstagsgeschenk“, freut sich die Trierer Seniorin, die am Donnerstag (19. September) 83 geworden ist.