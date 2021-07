Hochwasser an Kyll und Sauer : Nach der Katastrophe – Nun sollen Plünderungen verhindert werden

Trier/Kordel/Ralingen Das unerwartet schwere Hochwasser hat Einsatzkräften und Betroffenen das Äußerste abverlangt. Die Polizei bereitet sich auf ihre nächste Herausforderung vor.

Umweltministerin Anne Spiegel ist sichtlich betroffen. In einer Pressekonferenz am Donnerstagnachmittag im Trierer Rathaussaal spricht sie von „einer verheerenden Katastrophe, die unser Land so noch nicht erlebt hat. Die Landesregierung arbeite mit Hochdruck daran, Betroffene unbürokratisch finanziell zu unterstützen.

Wenn es dunkel wird, dann gilt das für Teile von Alt-Ehrang so richtig. Denn es gibt dort keine Elektrizität. „Wir mussten 14 Trafoanlagen sicherheitshalber vom Netz nehmen“, berichtet Rudolf Weiler von den Stadtwerken Trier (SWT). „Wenn die Flut weg ist, werden wir sie reinigen und nach und nach wieder in Betrieb nehmen. Aber ich will keine falschen Hoffnungen wecken. Das wird Tage dauern.“

Nahezu pausenlos Blaulicht und Martinshorn – auf Triers Moseluferstraßen herrscht am Donnerstag Ausnahmezustand. Doch es ist in vielen Fällen nicht ganz so schlimm, wie es aussieht. Kranken- und Rettungswagen bringen Liegendpatienten aus dem Mutterhaus Ehrang, in dem ebenfalls die Lichter ausgegangen sind, in die City-Kliniken. Durch Rettungsgassen und trotz Ampel-Rotlichts fahren zu können, beschleunigt das Verfahren. Und auf die Einsatzfahrzeuge-Besatzungen wartet schließlich nicht weitere Aufgaben an diesem unübersichtlichen Donnerstag. Wer von den Patienten nicht bettlägerig ist, wird per SWT-Sonderbus gefahren.