Veranstaltung : 11.000 Euro Spenden: So war der Benefizabend im Theater Trier für die Ukraine-Hilfe (Fotos/Video)

Trier Der Ertrag des Benefizabends von Theater Trier und TV lässt sich nicht „nur“ in Geld ermessen. Die beeindruckende und emotionale Gemeinschaftsveranstaltung „Ein Abend für den Frieden in der Ukraine“ erreicht auch die Herzen des Publikums.

Ein Abend zwischen ohnmächtiger Wut und Heiterkeit, und unterm Strich wird dennoch Hoffnung bleiben.

Vielfalt also ganz im Sinne von Triers OB Wolfram Leibe, der dazu auffordert, Flagge zu zeigen, gegen die Auswirkungen der russischen Invasion in der Ukraine. „Herr Putin, beenden Sie diesen Krieg!“, fordert Leibe. Die Stadt hat bislang rund 1000 aus dem Krisengebiet Geflüchtete aufgenommen und bemüht sich nach Kräften um Integration. Reichen die Kräfte? „Ja!“, meint das Stadtoberhaupt. Drei Krisen habe Trier bereits gemeistert (Pandemie, Amokfahrt, Flutkatastrophe). „Und diese vierte werden wir auch überstehen und so lange helfen, wie es nötig ist“. Dass Hilfe aber auch vor Ort lebens-, ja überlebenswichtig ist, macht insbesondere die von TV-Chefreporterin Katharina de Mos geleitete Gesprächsrunde deutlich. Denys Surma, seit zwölf Jahren in Trier lebender Ukrainer, fährt seit Beginn des russischen Angriffs regelmäßig Transporter mit Hilfsgütern bis an die Grenze seiner alten Heimat. „Dutzende Freunde kämpfen an der Front. Drei sind schon in der ersten Woche gefallen.“ In dieser Situation sei es schon wichtig, den verzweifelten Ukrainern zu signalisieren: „Ihr seid nicht allein!“