Solidaritätsbekundung vor der Porta Nigra : Heute Demo in Trier gegen den „barbarischen“ Überfall auf die Ukraine

Trier Die Trierer Arbeitsgemeinschaft Frieden ruft für heute, Donnerstag, um 18.30 Uhr zusammen mit Grünen, CDU, SPD, FDP, UBT und der Linken zur einer Kundgebung für Frieden in der Ukraine auf. Stattfinden soll die Demonstration vor der Porta Nigra. Auch Oberbürgermeister Wolfram Leibe wird als Redner erwartet. Katholische und die evangelische Kirche in Trier laden zu Friedensgebeten ein.

Der Überfall Russlands auf die Ukraine sei eine „barbarische Aggression“, die nicht durch das Völkerrecht gedeckt sei und im „krassen Widerspruch zu allen Regeln des friedlichen Zusammenlebens in Europa stehe“, heißt es in dem Aufruf zu der Friedensdemo am heutigen Donnerstag, 24. Februar, um 18.30 Uhr auf dem Porta-Nigra-Vorplatz in Trier. „Wir stehen gemeinsam mit dem ukrainischen Volk für Frieden und Freiheit und verlangen die sofortige Einstellung aller Kriegshandlungen Russlands und der mit Russland verbündeten Separatisten in der Ostukraine“, heißt es in dem gemeinsamen Aufruf der Trierer Parteien CDU, SPD, Grünen, FDP, Linken und des politischen Vereins UBT. Auch die Arbeitsgemeinschaft Frieden ist als Mitorganisatorin dabei. Dass sich im Laufe des Tages weitere Organisationen als Unterstützer dazukommen, wird erwartet.