Helfer brauchen Fahrzeug : Dringender Hilfeaufruf: Wer kann Medikamente für die Ukraine nach Polen bringen?

Die Ukraine-Helfer, die derzeit Hilfsgüter in Konz-Könen sammeln, brauchen dringend einen Lastwagen oder einen Sprinter, der Medikamente an die ukrainisch-polnische Grenze bringen kann.

Bauunternehmer Emrah Bayindir vom Unternehmen EB-Bau sucht dringend Transporter oder einen größeren Lastwagen, um Medikamente an die ukrainisch-polnische Grenze zu bringen. Laut dem Firmenchef stehen heute Abend zehn Europaletten mit medizinischer Ausstattung auf dem Firmengelände Am Marbach 2 in Konz-Könen zu Abholen bereit. Bayindir ist per Telefon unter 0176/24838508 zu erreichen.