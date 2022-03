Protest : Ukraine-Krieg: Friedensdemo auf dem Trierer Viehmarkt (Fotos)

Erneut zog es am Sonntag mehrere hundert Demonstranten in die Trierer Innenstadt, um auf dem Viehmarkt für Frieden zu protestieren und ein Zeichen der Solidarität mit den Menschen in der Ukraine zu setzen.

Viele von ihnen zeigten selbstgebastelte Schilder und Transparente, auf denen der sofortige Stopp aller militärischen Handlungen Russlands in der Ukraine und eine Rückkehr an den Verhandlungstisch gefordert wurde. Auf vielen Schildern war zu lesen "Verhandeln statt Schießen" oder "Hands off Ukraine". Jetzt sei es wichtig, den Menschen in der Ukraine die Hilfe zu geben, aber auch Unterstützung bei der Flucht aus den umkämpften Gebieten.

„Es gilt die alten Netzwerke von 2015 wieder zu aktivieren“, so Markus Pflüger von der Trierer Arbeitsgemeinschaft Frieden. „Wir brauchen Wohnungen, Übersetzer und Treffpunkte. Vieles ist notwendig, um die Menschen, die sich auf der Flucht befinden und denen, die hier bereits angekommen sind, zu unterstützen.“