Ukraine-Krieg : Weiterer LKW mit Hilfsgütern aus Konz auf dem Weg in die Ukraine

Helfer verladen an einem Lagerhaus in Konz Sachspenden für die Ukraine. Foto: TV/Alexander Wittlings

Trier Fast täglich verlassen Hilfslieferungen die Region in Richtung Ukraine. Gleichzeitig suchen immer mehr Geflüchtete nach Unterkünften. Wie und wo man in Trier helfen kann.

Es wimmelt am Mittwochmittag von Helferinnen und Helfern an einer Lagerhalle in Konz. Unzählige Kartons mit Medikamenten, Winterkleidung, Hygieneartikeln und Nahrungsmitteln werden sortiert und in einen 20-Tonner geladen. Während die vorhandenen Hilfsgüter verladen werden, kommen Wagen mit neuen Spenden angefahren.

Seit letztem Wochenende organisieren dort Menschen aus der Region, die meisten von ihnen Ukrainer, unter dem Motto „Stand with Ukraine“ Hilfsgüter für die Ukraine (der TV berichtete). Seit dem ersten mit Spenden beladenen LKW ist die Hilfsbereitschaft gewachsen, wie Tanja Sienkiewicz, eine der Organisatorinnen der Aktion, erklärt: „Seit Montag wurden bereits sechs Sprinter in Richtung Ukraine geschickt. Neben den Spenden suchen wir weiterhin auch Transportmöglichkeiten.“

Rund 70 Helferinnen und Helfer engagieren sich inzwischen für die Lieferungen. Laut Sienkiewicz sind es nicht nur Ukrainer, sondern auch Deutsche, Luxemburger, Syrer oder Russen, die mithelfen. Auch die beiden Trierer Kliniken, das Klinikum Mutterhaus und das Brüderkrankenhaus haben diese Woche Medikamente und medizinisches Zubehör gespendet (mehr dazu auf Seite 12).

Palettenweise Hilfsgüter warten in Konz auf die Weiterfahrt in Richtung Ukraine. Foto: TV/Alexander Wittlings

Die Arbeit mit den Spenden helfe ihr, sich abzulenken, sagt Sienkiewicz. „Die Nachrichten sehe ich mir nicht mehr an. Das kann ich nicht ertragen.“ Ihre Eltern sind Anfang der Woche mit einer der zurückkommenden Lieferungen aus der Ukraine geflohen. Viele Verwandte und Bekannte sind immer noch dort.

Spenden werden auch weiterhin gebraucht. Neben Medikamenten und Verbänden sind bei den aktuellen Temperaturen vor allem warme Kleidungsstücke gefragt. Aber auch haltbare Nahrungsmittel und Hygieneartikel werden immer noch benötigt. Geldspenden nehmen die Organisatoren momentan nur in Form von Spritgeld an. Man sei aktuell dabei einen Verein zu gründen, erklärt Sienkiewicz. Dann soll auch ein Spendenkonto folgen.

Info Hilfe für die Ukraine Das Trierer Hilfsnetzwerk „Stand with Ukraine“ kann sowohl Sach- und Geldspenden, als auch Helferinnen und Helfer gebrauchen. Des Weiteren werden Transportmöglichkeiten für die Hilfsgüter gesucht, sowie private Unterkünfte für ukrainische Flüchtlinge. Mehr Informationen dazu, welche Sachspenden benötigt werden und wie man helfen kann, finden Sie auf Facebook unter „REFUGIUM Trier - Informations- und Hilfsnetzwerk“ und „Stand with Ukraine“. Abgabestellen für Sachspenden sind in der Maarstraße 2 in Konz-Könen (täglich von 8 Uhr bis 19 Uhr) und bei TTS-Sport in der Zurmaienerstraße 155 in Trier (03. Und 4. März, 9Uhr bis 17 Uhr) zu finden.

Die Lieferungen aus Konz werden im ukrainischen Lemberg angenommen. Dort verteilen unter anderem die Eltern von Mariana Surma die Hilfsgüter an die Krisengebiete. Die 26-Jährige hat an der Uni Trier studiert und wohnt seit Jahren mit ihrem Mann in Trier. Für diese Woche hat sie sich freigenommen, um bei der Planung zu helfen. „Wir haben nicht damit gerechnet, dass so viele Helfer kommen. Alleine würden wir das nicht schaffen“, sagt Surma. Viele Berufstätige müssten bald auch wieder selbst arbeiten gehen. Neue Helferinnen und Helfer seien daher auch weiterhin gerne gesehen, erklärt Surma.

Bei der Aktion hilft auch die 19-jährige Ukrainerin Anhelina Leshak. Sie ist für ein soziales Jahr im Treffpunkt am Weidengraben. Momentan kümmert sie sich um die Unterbringung ukrainischer Flüchtlinge.

Helferinnen und Helfer beim Umpacken der Sachspenden. Foto: TV/Alexander Wittlings

„Die Stadt Trier hat uns 100 Plätze für Geflüchtete zugesichert“, sagt Leshak. „Trotzdem suchen wir noch nach Privatleuten, die Menschen bei sich aufnehmen können.“ Der Bedarf sei groß. Täglich würden mehr und mehr Menschen aus der Ukraine in die Region flüchten. In der Hauptsache sind es Frauen und Kinder. „Wir suchen vor allem nach längerfristigen Unterkünften, also für drei bis sechs Monate.“

Auch an Anhelina Leshak geht der Schrecken des Krieges nicht vorbei. In den ersten Tagen des Krieges sei sie wie gelähmt gewesen und habe nicht verstanden, was sie machen könne. Freunde von ihr sind in der Ukraine in Gefahr und müssen in Kellern übernachten. Telefonate werden immer wieder durch Sirenen unterbrochen. Der Kontakt zu anderen Ukrainern in Trier hat ihr aber Kraft gegeben. „Ich bin sehr stolz auf mein Land. Zu sehen, wie alle Ukrainer als Einheit zusammenstehen und einander helfen ist der Wahnsinn.“

Die 19-Jährige Anhelina Leshak kümmert sich in Trier um geflüchtete Ukrainer. Foto: TV/Alexander Wittlings