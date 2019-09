Trier/Schillingen Der neue Hausherr kündigt an, nun endlich Nägel mit Köpfen zu machen. Der Neustart des traditionsreichen Gasthauses ist für das kommende Frühjahr geplant.

Insgesamt werde es etwa vier Monate dauern, das Weißhaus baulich, energetisch und technisch auf Vordermann zu bringen. Rund zwei Millionen Euro will die Ifa, die sowohl auf dem Immobiliensektor wie in der Hotellerie und Gastronomie aktiv ist und am vergangenen Montag die Fertigstellung des Holiday Inn Express Hotels in Merzig gefeiert hat, ins Weißhaus investieren. Als Wiedereröffnungstermin wird der „Beginn der Biergartensaison im Frühjahr 2020“ angepeilt. Anell zeigt sich „sehr optimistisch, das hinzubekommen“.