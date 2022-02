Wechsel am 1. Februar : Hindenburg ade: So sehen die neuen Schilder der Gerty-Spies-Straße aus

Info

Gerty Spies wird als Gertrud Grumprich am 13. Februar 1897 in Trier in einer jüdischen Familie geboren. Ihr Vater ist Kaufmann, Mundartdichter, Karnevalist und alteingesessener Trierer. Ihre Mutter Krankenschwester. Gerty schreibt schon als Mädchen Gedichte. Von ihrer Liebe zu ihrer Heimatstadt zeugen mehrere ihrer Zeilen. Gerty zieht für ihre Ausbildung zur Hortnerin, also Kinderbetreuerin, nach Frankfurt, heiratet, lässt sich scheiden und zieht nach München, wo sie mit dem Schreiben beginnt. 1942 wird sie ins KZ Theresienstadt deportiert. Sie überlebt die Schwerstarbeit und engagiert sich nach ihrer Befreiung beim „Bayrischen Hilfswerk für die durch die Nürnberger Gesetze Betroffenen“. Ihre Erlebnisse verarbeitet sie zum Beispiel in ihrem Gedichtband „Theresienstadt“ und ihrer Autobiografie „Drei Jahre Theresienstadt“. Trierer Bürger hatten Spies als neue Namensgeberin für die Hindenburgstraße vorgeschlagen. In der Begründung heißt es: „In einer Zeit, in der Hass und Hetze, rechtsextreme Umtriebe und Angriffe auf jüdische Mitbürger*innen wieder Alltag sind, wäre es ein klares Zeichen der Stadt Trier, die Straße nach einer jüdischen Triererin zu benennen, die Opfer solcher Entwicklungen wurde und gleichzeitig die bewundernswerte Kraft aufbrachte, selbst nicht mit Hass darauf zu reagieren, sondern Versöhnung anzustreben.“