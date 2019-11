Meinung : Umbenennung ist nicht nur Sache der Anwohner

Straßen werden nach Persönlichkeiten benannt, um diese zu ehren. Aber was, wenn sich die Ansicht über die Ehrbarkeit derart grundsätzlich wandelt wie beim den Nazis so zugewandten Hindenburg?

Hindenburg ist untrennbar mit der Machtergreifung Hitlers und des Nazi-Regimes verbunden. Die, die die Straße zwischen der neuen Synagoge, vorbei am Rathaus und bis zum Viehmarkt nach ihm benannten, rechneten dem Reichspräsidenten diese „Leistung“ offenbar hoch an. Die Hauptstraße mitten in der Trierer Innenstadt weiter den Namen Hindenburgs tragen zu lassen, ist unwürdig.