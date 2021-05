Bildung und Wissenschaft : Umfrage startet an der Uni Trier – Wie studiert es sich in der Pandemie?

Um an der Befragung der Universität Trier zum Thema „Studieren in der Pandemie“ teilnehmen zu können, haben die Studierenden einen Zugangslink erhalten. Foto: dpa/Swen Pförtner

Trier Die Universität Trier startet gemeinsam mit dem Leibnitz-Institut für Pyschologie (ZPID) die Befragung „Studieren in der Pandemie“. Ziel der Studie ist es, zunächst an der Universität Trier und dann an der Hochschule Trier zu erfassen, welchen Belastungen Studierende aktuell ausgesetzt sind, wie sie sich psychisch fühlen, welchen Bedarf sie an Unterstützungsangeboten haben und welche bereits vorhandenen sie nutzen.

Außerdem sollen die Befragten das Pandemie-Management an den Hochschulen bewerten.

„Die Corona-Pandemie ist für die Hochschulen eine große Herausforderung. Nie zuvor wurde ein Großteil der Lehre digital erbracht“, sagt Denis Alt, Staatssekretär im Ministerium für Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur, das die Studie unterstützt. „Das ändert natürlich das Studieren grundsätzlich. Mensa- oder Bibliotheksbesuche, Studiengruppen oder auch studentisches Leben können nicht wie bisher stattfinden. Studierende müssen sich neu organisieren.“

Professor Michael Jäckel, Präsident der Universität Trier, ist Initiator der Studie: „Wie oft ist in den letzten Wochen die Qualität unserer Empirie über die Pandemie hinterfragt worden? Und wie oft haben wir uns gefragt, warum dies und das noch nicht systematisch erfasst wurde? Mit unserer Studie wollen wir einen Beitrag leisten und Antworten geben. Ich danke allen bereits heute für Ihre Teilnahme.“

Das ZPID koordiniert die Erstellung der Befragung und wertet die gesammelten Daten aus. In einer 15-minütigen Online-Befragung sollen sich die Studierenden über ihre aktuelle Situation in der Corona-Pandemie äußern. Um an der Befragung teilzunehmen, haben die Studierenden per Rundmail des Uni-Präsidenten einen Zugangslink erhalten.

Allein in Trier studieren fast 20 000 junge Menschen, die im Rahmen des Projekts kontaktiert werden. Auf Grundlage dieser Erfahrungen soll eine Vorlage für Befragungen entwickelt werden, die an anderen Hochschulstandorten in Rheinland-Pfalz ebenfalls eingesetzt und lokal angepasst werden kann.

Das ZPID beteiligt sich an dem Projekt aufgrund seiner Expertise im Bereich der Online-Befragungen und durch das COSMO-Projekt (COVID-19 Snapshot Monitoring) – einem Gemeinschaftsprojekt mehrerer wissenschaftlicher Einrichtungen. Wiederholt wird untersucht, wie die Bevölkerung die Corona-Pandemie wahrnimmt und wie sich diese am psychischen Wohlbefinden abzeichnet (der TV berichtete).