Umfrage : Alle wollen endlich wieder mal weg

Endlich wieder weg: Die Nachfrage nach Reisen ans Mittelmeer ist in den Reisebüros der Region momentan groß. Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Region Sommer, Sonne, Urlaub, das kann man alles auch zu Hause haben, aber bei vielen steigt doch langsam die Lust, die schönste Zeit des Jahres in der Ferne zu verbringen. Diese Erfahrung machen jedenfalls momentan die Reisebüros in der Region.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Christina Bents

Thomas Müller vom Kylltal Reisebüro Trier bringt es auf den Punkt: „Die Leute haben die Schnauze voll vom Eifelsteig und den Mosel-Radwegen. Sie wollen weg – auf die Kanaren, nach Griechenland oder in die Türkei. Dort ist das Preis-Leistungsverhältnis immer noch sehr gut.“ Weiter sagt er: „Marokko und Tunesien werden momentan nicht so gut angenommen. Die Leute scheinen sich innerhalb Europas am besten aufgehoben zu fühlen.“ Fernreisen kämen ebenfalls so langsam wieder, Dubai und Thailand sind gefragte Ziele. „Wir sind hochgradig zufrieden“, sagt er abschließend.

Das Reisebüro Santo in Saarburg bemerkt ebenfalls eine enorme Reiselust. „Camping oder Urlaub mit dem Auto hatten die Leute in den vergangenen zwei Jahren, jetzt wollen sie wieder weg. Einige haben gespart und gönnen sich jetzt auch größere Reisen. Die Karibik läuft beispielsweise gut und die Malediven.“ Auch die klassischen Ferienziele im Mittelmeer liefen gut, besonders seit es Angebote gibt, bei denen man bis zwei, drei Wochen vor Reisebeginn stornieren könne.

Sehr positiv ist ihr aufgefallen, dass viele Jüngere jetzt im Reisebüro buchen. „Viele sind in der Corona-Krise mit ihren Internetbuchungen an Grenzen gestoßen und haben bei uns angefragt, ob wir helfen können. Daraus haben sie gelernt und buchen jetzt in Reisebüros.“

Annalena Heinen vom Prümer Reisebüro ist ebenfalls sehr zufrieden mit den momentanen Buchungen. Sie berichtet: „Zu Anfang des Kriegs im Februar gab es einen Einbruch, jetzt hat sich die Situation aber wieder erholt. Es ist fast so wie vor Corona. Das Mittelmeer, die Türkei und Kreuzfahrten sind sehr beliebt.“

Bei „Boomerang“ in Trier werden ausschließlich Fernziele angeboten. Dort ist wegen der steigenden Inflation oder wegen des Krieges kein Einbruch spürbar. Michaela Lenz, Geschäftsführerin, erklärt: „Die Menschen haben jetzt zwei Jahre gewartet, viele wollen weg, buchen und fliegen. Es ist aber noch nicht auf Vor-Corona-Niveau.“ Bei ihnen werden gerne Reisen nach Kanada, Südafrika, Namibia und Neuseeland gebucht.

Ralf Neumann vom Best Reisebüro in Bitburg hat ähnliche Erfahrungen. „Alle wollen weg und tun das auch in hohem Maße.“ Weiter sagt er: „Die Menschen wollen endlich in den Urlaub und freuen sich darauf. Rund um das Mittelmeer wird gebucht, aber auch USA und Kanada kommen wieder mehr ins Bewusstsein der Urlauber. Nahost ist noch schwierig.“

In Daun hat Marion Beyl vom Reisebüro Bell ebenfalls viel zu tun. Sie sagt: „Den Menschen ist weder durch Corona, noch durch die Inflation oder den Krieg die Lust am Reisen vergangen.“ Sie befürchtet aber, dass durch die steigenden Kerosinpreise auch die Flugreisen teurer werden. „Auf Last Minute würde ich mich momentan nicht verlassen. Wer früher bucht, fliegt wahrscheinlich günstiger.“ Bei ihr sind Spanien, Griechenland und die Türkei ebenfalls gerne gebuchte Ziele. Die Karibik wird für den Herbst bevorzugt, Asien werde noch sehr wenig gefragt.